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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MERT METİN

Mert Metin

Yenilik Partisi
Mert Metin
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı