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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İPEK DEMİR

İpek Demir

Yenilik Partisi
İpek Demir
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı