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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖZCAN SAMANCİ

Özcan Samanci

Yenilik Partisi
Özcan Samanci
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı