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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FEVZİ GÜRLAN

Fevzi Gürlan

Yenilik Partisi
Fevzi Gürlan
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Çorum
Kaynak: Anadolu Ajansı