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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EYYÜP KIŞ

Eyyüp Kış

Yenilik Partisi
Eyyüp Kış
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Bursa 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı