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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DİLEK KÖSEOĞLU

Dilek Köseoğlu

Yenilik Partisi
Dilek Köseoğlu
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Bursa 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı