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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FERHAT DEMİR

Ferhat Demir

Yenilik Partisi
Ferhat Demir
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı