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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NALAN ÖZYÜKSEL

Nalan Özyüksel

Yenilik Partisi
Nalan Özyüksel
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı