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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ELVEDA TANIK

Elveda Tanık

Yenilik Partisi
Elveda Tanık
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı