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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MURAT AYHAN

Murat Ayhan

Yeniden Refah Partisi
Murat Ayhan
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Zonguldak
Kaynak: Anadolu Ajansı