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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET GÜNEŞ

Mehmet Güneş

Yeniden Refah Partisi
Mehmet Güneş
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
Kaynak: Anadolu Ajansı