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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜSAMETTİN DEMİR

Hüsamettin Demir

Yeniden Refah Partisi
Hüsamettin Demir
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Samsun
Kaynak: Anadolu Ajansı