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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OKTAY AYGIN

Oktay Aygın

Yeniden Refah Partisi
Oktay Aygın
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Sakarya
Kaynak: Anadolu Ajansı