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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET BİLGE ŞAHİN

Mehmet Bilge Şahin

Yeniden Refah Partisi
Mehmet Bilge Şahin
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Mersin
Kaynak: Anadolu Ajansı