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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HAKAN LALEBAŞ

Hakan Lalebaş

Yeniden Refah Partisi
Hakan Lalebaş
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Manisa
Kaynak: Anadolu Ajansı