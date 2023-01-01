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SEÇİM SONUÇLARI 2023
ANASAYFA
ŞEHİR
TÜM ŞEHİRLER
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MUŞ
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TUNUS
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ÜRDÜN
YENİ ZELANDA
YUNANİSTAN
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
MUHARREM İNCE
KEMAL KILIÇDAROĞLU
SİNAN OĞAN
CB. ADAYLARI
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
MUHARREM İNCE
KEMAL KILIÇDAROĞLU
SİNAN OĞAN
MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
YENİDEN REFAH
AK PARTİ
CHP
MHP
İYİ PARTİ
MEMLEKET
YEŞİL SOL PARTİ
AB PARTİ
ANAP
AP
BBP
GBP
GENÇPARTİ
HAK-PAR
HKP
TİP
MİLLET
MİLLİ YOL
SOL PARTİ
TKH
TKP
VATAN
YENİDEN REFAH
YP
ZAFER PARTİSİ
BAĞIMSIZ
PARTİLER
AK PARTİ
CHP
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İYİ PARTİ
MEMLEKET
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YENİDEN REFAH
YP
ZAFER PARTİSİ
BAĞIMSIZ
HABERLER
ANASAYFA
MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
YUSUF AYDOĞAN
Yusuf Aydoğan
PARTİSİ
:
Yeniden Refah
BÖLGESİ
:
İzmir 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı