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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ZEYNEL ÖZMEN

Zeynel Özmen

Yeniden Refah Partisi
Zeynel Özmen
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı