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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AKİF ALTUN

Akif Altun

Yeniden Refah Partisi
Akif Altun
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Giresun
Kaynak: Anadolu Ajansı