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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSMAİL ORAL

İsmail Oral

Yeniden Refah Partisi
İsmail Oral
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Edirne
Kaynak: Anadolu Ajansı