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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İDRİS OKTAY

İdris Oktay

Yeniden Refah Partisi
İdris Oktay
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Denizli
Kaynak: Anadolu Ajansı