Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FERİT ÇETİN

Ferit Çetin

Yeniden Refah Partisi
Ferit Çetin
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Denizli
Kaynak: Anadolu Ajansı