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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SERKAN KURU

Serkan Kuru

Yeniden Refah Partisi
Serkan Kuru
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Çanakkale
Kaynak: Anadolu Ajansı