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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUHSİN ERENSAYIN

Muhsin Erensayın

Yeniden Refah Partisi
Muhsin Erensayın
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Bitlis
Kaynak: Anadolu Ajansı