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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TANJU AKÇE

Tanju Akçe

Yeniden Refah Partisi
Tanju Akçe
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Balıkesir
Kaynak: Anadolu Ajansı