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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MURAT ÖNGEL

Murat Öngel

Yeniden Refah Partisi
Murat Öngel
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Ardahan
Kaynak: Anadolu Ajansı