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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CANER ÇOBAN

Caner Çoban

Yeniden Refah Partisi
Caner Çoban
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Ardahan
Kaynak: Anadolu Ajansı