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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HİLAL ÇEKMEN

Hilal Çekmen

Yeniden Refah Partisi
Hilal Çekmen
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı