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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KASIM BURSA

Kasım Bursa

Yeniden Refah Partisi
Kasım Bursa
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Amasya
Kaynak: Anadolu Ajansı