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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EYLÜL YILDIRIM

Eylül Yıldırım

Vatan Partisi
Eylül Yıldırım
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Samsun
Kaynak: Anadolu Ajansı