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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERDOĞAN BAKOĞLU

Erdoğan Bakoğlu

Vatan Partisi
Erdoğan Bakoğlu
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Rize
Kaynak: Anadolu Ajansı