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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CAN CENGİZ

Can Cengiz

Vatan Partisi
Can Cengiz
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Mersin
Kaynak: Anadolu Ajansı