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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSHAK AYKAÇ

İshak Aykaç

Vatan Partisi
İshak Aykaç
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Manisa
Kaynak: Anadolu Ajansı