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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İBRAHİM GÜÇLÜ

İbrahim Güçlü

Vatan Partisi
İbrahim Güçlü
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Malatya
Kaynak: Anadolu Ajansı