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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SELDA KILIÇ

Selda Kılıç

Vatan Partisi
Selda Kılıç
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Kırklareli
Kaynak: Anadolu Ajansı