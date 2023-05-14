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ANASAYFA VATAN PARTİSİ SEÇİM İSTATİKLERİ

VATAN PARTİSİ SEÇİM İSTATİKLERİ

VATAN PARTİSİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 10 İLÇE

  • 1
    ZONGULDAK / ÇAYCUMA
    %0 Detay
  • 2
    BOLU / MERKEZ
    %0 Detay
  • 3
    ZONGULDAK / MERKEZ
    %0 Detay
  • 4
    KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN
    %0 Detay
  • 5
    EDİRNE / MERKEZ
    %0 Detay
  • 6
    ERZİNCAN / MERKEZ
    %0 Detay
  • 7
    EDİRNE / KEŞAN
    %0 Detay
  • 8
    KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT
    %0 Detay
  • 9
    ZONGULDAK / EREĞLİ
    %0 Detay
  • 10
    KAHRAMANMARAŞ / DULKADİROĞLU
    %0 Detay

VATAN PARTİSİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 5 ŞEHİR

VATAN PARTİSİ' NİN EN FAZLA MİLLETVEKİLİ ÇIKARDIĞI 5 ŞEHİR

Kaynak: Anadolu Ajansı