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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NURSEL IŞIKSOY

Nursel Işıksoy

Vatan Partisi
Nursel Işıksoy
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı