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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KADİR MUM

Kadir Mum

Vatan Partisi
Kadir Mum
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Elazığ
Kaynak: Anadolu Ajansı