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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞÜKRAN KURTİŞ

Şükran Kurtiş

Vatan Partisi
Şükran Kurtiş
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Bursa 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı