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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NİLAY GÜVEN

Nilay Güven

Vatan Partisi
Nilay Güven
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı