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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DENİZ TOKGÖZ

Deniz Tokgöz

Vatan Partisi
Deniz Tokgöz
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı