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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TUĞBA ÇEKİCİ

Tuğba Çekici

Türkiye Komünist Partisi
Tuğba Çekici
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Uşak
Kaynak: Anadolu Ajansı