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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI POLAT ONAR

Polat Onar

Türkiye Komünist Partisi
Polat Onar
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Tekirdağ
Kaynak: Anadolu Ajansı