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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SONER ÇEVİKBAŞ

Soner Çevikbaş

Türkiye Komünist Partisi
Soner Çevikbaş
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Osmaniye
Kaynak: Anadolu Ajansı