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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ HAMDİ SAVAŞ

Ali Hamdi Savaş

Türkiye Komünist Partisi
Ali Hamdi Savaş
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Giresun
Kaynak: Anadolu Ajansı