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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUNASIM MERT

Munasım Mert

Türkiye Komünist Partisi
Munasım Mert
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Bitlis
Kaynak: Anadolu Ajansı