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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN ATA YIKAR

Hasan Ata Yıkar

Türkiye Komünist Partisi
Hasan Ata Yıkar
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı