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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TURAN BALÇOK

Turan Balçok

Türkiye Komünist Partisi
Turan Balçok
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Ağrı
Kaynak: Anadolu Ajansı