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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ZELAL TOKMAK

Zelal Tokmak

Türkiye Komünist Partisi
Zelal Tokmak
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Adıyaman
Kaynak: Anadolu Ajansı