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Umut Serçe
Türkiye Komünist Partisi
Adana
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Seçil Özkara
Türkiye Komünist Partisi
Adana
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Serhan Sadi Kocaman
Türkiye Komünist Partisi
Adana
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Şevval Soylu
Türkiye Komünist Partisi
Adana
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Mert Serçe
Türkiye Komünist Partisi
Adana
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Özgün Dincel
Türkiye Komünist Partisi
Adana
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Hüseyin Alpan
Türkiye Komünist Partisi
Adana
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Kubilay Altuntaş
Türkiye Komünist Partisi
Adana
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Cihat Duluklu
Türkiye Komünist Partisi
Adana
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Eren Yarat
Türkiye Komünist Partisi
Adana
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Gürsel Bayram
Türkiye Komünist Partisi
Adana
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Mehmet Can Ataş
Türkiye Komünist Partisi
Adana
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Murat Sarıkcı
Türkiye Komünist Partisi
Adana
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Yusuf Akman
Türkiye Komünist Partisi
Adana
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Halil Bakır
Türkiye Komünist Partisi
Adana