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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÖNÜL KIZILTAN

Gönül Kızıltan

Türkiye Komünist Hareketi
Gönül Kızıltan
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Zonguldak
Kaynak: Anadolu Ajansı